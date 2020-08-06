Клубы АПЛ выступили против пяти замен в следующем сезоне

Клубы АПЛ хотят вернуться к правилу трех замен.

Как сообщает The Telegraph, клубы проголосовали за отказ от пяти замен в следующем сезоне. Также заявки команд на матчи будут сокращены до 18 футболистов.

Напомним, что разрешение на пять замен было получено после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил оставить правило пяти замен и на следующий сезон, но окончательное решение будет приниматься каждой лигой самостоятельно.

Читайте также: Обычная команда "особенного", мем про 4 место "Арсенала" и неоднозначность "Лестера": итоги АПЛ 2019/2020. Часть 2. | http://soccernews.ru