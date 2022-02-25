Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле

Исполнительный комитет УЕФА принял решение не проводить матчи на территории России и Украины до стабилизации ситуации.

Напомним, что в четверг утром началась российская военная спецоперация на Донбассе.

В связи с этим решено, что российские и украинские клубы, а также сборные будут проводить домашние матчи на нейтральном поле.

Таким образом, "Спартак" не сможет сыграть на "Открытие Банк Арене" в 1/8 финала Лиги Европы.

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