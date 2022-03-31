Клубы из Беларуси могут присоединиться к РПЛ

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключает вариант с участием белорусских клубов в РПЛ.

"Возможно ли вхождение белорусских клубов в КХЛ? Этот вопрос прорабатывается. В ближайшее время мы это узнаем. Точно так же по футболу. Тема интересная и для нашей страны, и для любителей футбола. Когда чемпионат становится более международным, появляется зрительский интерес и интерес болельщиков", - приводит слова Ковальчука "Матч ТВ".

Напомним, что ранее в РПЛ ходили разговоры о расширении лиги с 16 до 18 команд.

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