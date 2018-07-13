Клубы из Италии и Англии нацелились на трансферную цель "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургмилан бадель

Клубы из Италии и Англии нацелились на трансферную цель "Зенита"

Хорватский агент Младен Клишкиниц прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека сборной Хорватии Милана Баделя в "Зенит".

"Зенит" хочет подписать его до финала? В последние несколько дней Бадель получил много предложений из Италии и Англии. Он – свободный агент, так что может спокойно выбирать, где продолжить карьеру. Спрос на Милана большой, полузащитник забил один из самых красивых мячей на этом Чемпионате Мира", - приводят слова агента российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Бадель отметился голом в матче группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (2:1).

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