Клубы из Италии и Германии намерены переманить Фарфана у "Локомотива"



Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан может сменить клуб летом, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболистом интересуются итальянские и немецкие клубы. Его контракт с "Локо" истекает летом, поэтому он может покинуть клуб бесплатно.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локомотив" 24 матча и забил 12 голов.

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