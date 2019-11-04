Клубы из Китая и МЛС ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"

Будущее полузащитника Адама Лалланы в "Ливерпуле" остаётся неопределённым, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, клуб готов продлить с 31-летним футболистом истекающий в конце сезона контракт, поскольку его игровые и лидерские качества очень ценит главный тренер Юрген Клопп.

Впрочем, у англичанина есть и другие предложения, в частности, из Китая и МЛС. Там ему готовы гарантировать стабильную игровую практику, а также выгодные условия контракта.

В текущем сезоне Лаллана сыграл за "Ливерпуль" всего 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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