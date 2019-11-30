Клубы из Китая и ОАЭ интересуются форвардом "Краснодара" Ари

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что за ним следят несколько азиатских клубов.

"Есть много команд, которые на меня смотрят. Это клубы из Китая, ОАЭ. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать. Я своей игрой сделаю всё, чтобы помочь команде. Хочу заслужить контракт и играть ещё много лет, поэтому для меня важно выступать сейчас хорошо. Мне очень приятно, что в 34 года мной интересуются команды из разных стран. Официальные ли это предложения? Это только интересы, о которых рассказывал агент", - сказал Ари.

33-летний бразилец выступает за "Краснодар" с августа 2013 года, сыграл 154 матча, забил 49 голов и сделал 37 ассистов.

Контракт форварда с "быками" истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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