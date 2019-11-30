Клубы из Китая и ОАЭ интересуются форвардом "Краснодара" Ари

Теги краснодарари

Клубы из Китая и ОАЭ интересуются форвардом "Краснодара" Ари

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что за ним следят несколько азиатских клубов.

"Есть много команд, которые на меня смотрят. Это клубы из Китая, ОАЭ. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать. Я своей игрой сделаю всё, чтобы помочь команде. Хочу заслужить контракт и играть ещё много лет, поэтому для меня важно выступать сейчас хорошо. Мне очень приятно, что в 34 года мной интересуются команды из разных стран. Официальные ли это предложения? Это только интересы, о которых рассказывал агент", - сказал Ари.

33-летний бразилец выступает за "Краснодар" с августа 2013 года, сыграл 154 матча, забил 49 голов и сделал 37 ассистов.

Контракт форварда с "быками" истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: Ари о своем удалении: "Я повел себя как ребенок". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 17 30
6 Уфа Уфа 18 22
7 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
8 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
9 Урал Урал 17 20
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
11 Оренбург Оренбург 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов