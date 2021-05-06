Клубы из одной страны в 8-й раз сыграют в финале Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" и "Челси" встретятся в финале текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Таким образом, в финале турнира сыграют две команды из одной страны. Отметим, что подобное случится в 8-й раз в истории турнира. Речь идет о Лиге Чемпионов (с 1992 года).

В последний раз клубы из одной страны играли в финале ЛЧ в сезоне 2018/19. Тогда "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

Напомним, что финал ЛЧ состоится 29 мая в Стамбуле.

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