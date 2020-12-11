Клубы из России одержали 1 победу в 24 матчах группового этапа еврокубков
Команды РПЛ провалили еврокубковую кампанию сезона 2020/21.
В групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы принимали участие четыре российских клуба и только один из них добыл путёвку в плей-офф.
"Зенит" и "Локомотив" заняли последнее место в квартете ЛЧ, а ЦСКА - в ЛЕ. "Краснодар" вылетел из главного еврокубка, но продолжит выступления в 1/16 финала Лиги Европы.
Что касается статистики, то у россиян 1 победа в 24 матчах, в остальных 23 играх были зафиксированы 9 ничьих и 14 поражений.
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