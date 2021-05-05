Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков

УЕФА определился с наказанием для клубов, которые не выйдут из европейской Суперлиги.

По сведениям ESPN, УЕФА готов отстранить эти клубы от еврокубков на два года.

Ранее были проведены переговоры с 12 клубами-основателями. "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси" и "Атлетико" пошли на сотрудничество с УЕФА и готовы выйти из проекта. Также приблизились к соглашению с "Интером".

Что касается оставшихся клубов, то "Барселона", "Милан", "Реал" и "Ювентус" продолжают стоять на своей позиции касательно турнира.

Отмечается, что согласно уставу Суперлиги, если турнир покинут 9 из 12 клубов, то проект будет официально завершен.

Читайте также: Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира. | http://soccernews.ru