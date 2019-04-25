Клубы Ла Лиги не поддержали реформу Кубка и Суперкубка Испании

Клубы Ла Лиги выступили против изменений в формате Кубка и Суперкубка Испании, сообщает Cope.

По информации источника, представители Примеры и Сегунды проголосовали против предложенных реформ.

Клубы остались недовольны тем, что нововведения не были с ними согласованы.

Напомним, что Королевская испанская футбольная федерация предлагает проводить Суперкубок в формате "Финала четырёх" за пределами страны в январе, а в Кубке отменить ответные матчи вплоть до полуфинальной стадии турнира.

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