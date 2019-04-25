Клубы Ла Лиги не поддержали реформу Кубка и Суперкубка Испании
Клубы Ла Лиги выступили против изменений в формате Кубка и Суперкубка Испании, сообщает Cope.
По информации источника, представители Примеры и Сегунды проголосовали против предложенных реформ.
Клубы остались недовольны тем, что нововведения не были с ними согласованы.
Напомним, что Королевская испанская футбольная федерация предлагает проводить Суперкубок в формате "Финала четырёх" за пределами страны в январе, а в Кубке отменить ответные матчи вплоть до полуфинальной стадии турнира.
Не пропустите: Суд оправдал экс-президента "Барселоны" в отмывании денег. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
-
СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару
-
"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 2
Лента новостей
-
Руни забил 5-й гол в сезоне МЛС и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира
-
Фернандиньо рискует пропустить остаток сезона
-
Президент "Бенфики" исключил продажу Фелиша
-
Жена Мамаева: "Я уже ни на что не надеюсь"
-
"Аякс" оригинально наказал своего новичка за непризнание величия клуба
-
Клубы Ла Лиги не поддержали реформу Кубка и Суперкубка Испании
-
"Динамо" может успеть сыграть на новом стадионе в текущем сезоне
-
"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Флетчеру должность в структуре клуба
-
Винисиус и Жезус - самые дорогие бразильцы мира в возрасте до 23 лет
-
Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой"
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA
-
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
-
"Манчестер Юнайтед" впервые за 40 лет пропустил 50 голов в чемпионате Англии
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
-
СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару
-
Рой Кин: "Игроки "Манчестер Юнайтед" бросили под автобус Моуринью, то же они сделают и с Сульшером"
-
Эмери прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
Рэшфорд оценил шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в топ-4 АПЛ
-
Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл"
-
"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|34
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Сельта Виго
|34
|36
|15
|Вильярреал
|33
|36
|16
|Реал Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28