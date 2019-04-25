Клубы Ла Лиги не поддержали реформу Кубка и Суперкубка Испании

Теги ла лигакубок королясуперкубок испании

Клубы Ла Лиги не поддержали реформу Кубка и Суперкубка Испании

Клубы Ла Лиги выступили против изменений в формате Кубка и Суперкубка Испании, сообщает Cope.

По информации источника, представители Примеры и Сегунды проголосовали против предложенных реформ.

Клубы остались недовольны тем, что нововведения не были с ними согласованы.

Напомним, что Королевская испанская футбольная федерация предлагает проводить Суперкубок в формате "Финала четырёх" за пределами страны в январе, а в Кубке отменить ответные матчи вплоть до полуфинальной стадии турнира.

Не пропустите: Суд оправдал экс-президента "Барселоны" в отмывании денег. | http://soccernews.ru  

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 34 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
8 Алавес Алавес 34 46
9 Бетис Бетис 33 43
10 Эспаньол Эспаньол 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
15 Вильярреал Вильярреал 33 36
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
17 Жирона Жирона 34 34
18 Леванте Леванте 33 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
Полная таблица

топ-5 тегов