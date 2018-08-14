Клубы Ла Лиги установили рекорд по проданным абонементам

Клубы Ла Лиги побили рекорд по проданным абонементам, сообщает Marca.

По сведениям издания, сразу семь клубов установили новые личные достижения - это "Атлетико", "Бетис", "Вальядолид", "Жирона", "Леганес", "Райо Вальекано" и "Уэска".

Всего на стартующий сезон было продано 581 тысяча абонементов.

Не пропустите: В России может появиться фонд финансовой помощи футбольным клубам. | http://soccernews.ru