Клубы Ла Лиги установили рекорд по проданным абонементам

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Клубы Ла Лиги установили рекорд по проданным абонементам

Клубы Ла Лиги побили рекорд по проданным абонементам, сообщает Marca.

По сведениям издания, сразу семь клубов установили новые личные достижения - это "Атлетико", "Бетис", "Вальядолид", "Жирона", "Леганес", "Райо Вальекано" и "Уэска".

Всего на стартующий сезон было продано 581 тысяча абонементов.

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3 Реал Мадрид 38 76
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5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
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