Клубы Ла Лиги установили трансферный рекорд

Клубы Ла Лиги установили новый трансферный рекорд за календарный месяц в топ-5 европейских чемпионатах.

Как сообщает AS, испанские клубы с начала июня совершили сделок на 800 миллионов евро. На входящие трансферы было потрачено 236,35 миллиона евро, а вот на продаже игроков было заработано 536,27 миллиона.

Отметим, что пока самым дорогостоящим трансфером является покупка "Реалом" вингера "Челси" Эдена Азара за 100 миллионов евро.

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