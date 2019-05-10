Клубы Ла Лиги заработали 4,5 миллиарда евро за прошлый сезон

Клубы испанской Примеры заработали около 4,5 миллиона евро по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Команды заработали 4 миллиарда 479 миллионов. Этот показатель стал рекордным. Сумма выросла на 20,6% по отношению к позапрошлому показателю.

Это произошло из за того, что вдвойне увеличилась выручка от продажи футболистов (1,02 миллиарда евро, прирост - 104,3%), а также произошло увеличение коммерческих доходов (838 миллионов евро, прирост - 34,1%).

Валовая операционная прибыль составила 945 миллионов евро (прирост - 20,7%), чистая - 189 миллионов (прирост - 6,7%).

Не пропустите: "Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо | http://soccernews.ru