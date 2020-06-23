Клубы Лиги 1 выбрали формат следующего розыгрыша турнира
Во Франции определились, сколько команд будет в чемпионате страны по футболу в сезоне 2020/21.
По информации RMC Sport, 75 процентов клубов Лиги 1 проголосовали за то, чтобы число участников турнира не увеличивалось.
Соответственно 25 процентов представителей высшего дивизиона настаивали на расширении лиги до 22 команд.
Напомним, что французский футбольный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом объявили ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13