Клубы Лиги 1 выбрали формат следующего розыгрыша турнира

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Клубы Лиги 1 выбрали формат следующего розыгрыша турнира

Во Франции определились, сколько команд будет в чемпионате страны по футболу в сезоне 2020/21.

По информации RMC Sport, 75 процентов клубов Лиги 1 проголосовали за то, чтобы число участников турнира не увеличивалось.

Соответственно 25 процентов представителей высшего дивизиона настаивали на расширении лиги до 22 команд.

Напомним, что французский футбольный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом объявили ПСЖ.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
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