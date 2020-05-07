Клубы МЛС возвращаются к тренировкам

Сезон МЛС может в скором времени возобновиться, поскольку некоторые команды уже возвращаются к тренировочному процессу.

По информации Reuters, проводить занятия пока решили только несколько клубов, при чём участие в них футболистов исключительно добровольное.

Те игроки, которые намерены тренироваться, должны соблюдать строгие санитарные правила, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Напомним, что в текущем розыгрыше МЛС состоялись только два тура, после чего турнир был приостановлен из-за пандемии.

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