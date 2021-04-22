Клубы немецких Бундеслиг уйдут на строгий карантин
Фото: Твиттер @DFL_Official
На официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL) появилась информация о том, что все команды первой и второй Бундеслиг с 12 мая обязаны проходить строгий карантин.
Как отмечается, чтобы не сорвать запланированные сроки завершения чемпионатов, с 3 мая игроки и персонал 36 клубов обеих лиг не смогут находиться нигде, кроме как дома, на тренировочной базе и стадионах.
С 12 мая по 23 мая игроки и персонал клубов отправятся в карантинные тренировочные лагеря. Там они смогут контактировать только друг с другом. При этом, чтобы получить разрешение на приезд в эти лагеря, необходимо будет получить отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Таким образом, под карантин подпадают 3 заключительных тура немецких первенств.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20