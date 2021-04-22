Клубы немецких Бундеслиг уйдут на строгий карантин

Фото: Твиттер @DFL_Official

На официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL) появилась информация о том, что все команды первой и второй Бундеслиг с 12 мая обязаны проходить строгий карантин.

Как отмечается, чтобы не сорвать запланированные сроки завершения чемпионатов, с 3 мая игроки и персонал 36 клубов обеих лиг не смогут находиться нигде, кроме как дома, на тренировочной базе и стадионах.

С 12 мая по 23 мая игроки и персонал клубов отправятся в карантинные тренировочные лагеря. Там они смогут контактировать только друг с другом. При этом, чтобы получить разрешение на приезд в эти лагеря, необходимо будет получить отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Таким образом, под карантин подпадают 3 заключительных тура немецких первенств.