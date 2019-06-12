Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд

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Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд

Через несколько лет число участников группового этапа Лиги Чемпионов может увеличиться до 40 или 48 команд, сообщает The Times.

По сведениям издания, европейские клубы рассчитывают за счёт такой реформы повысить интерес к турниру. Это альтернатива более радикальным вариантам, предполагающим превращение ЛЧ в закрытое соревнование без принципа квалификации, которые предлагают некоторые гранды.

Если на групповом этапе Лиги Чемпионов будет 40 клубов, то их разделят на 8 групп по 5 команд. Таким образом, каждый участник проведёт по 8 матчей в этом раунде.

Если же выберут вариант с 48 клубами, то будет 8 групп по 6 команд, и каждому участнику придётся провести по 10 игр на групповой стадии.

Предложения о расширении ЛЧ должны быть представлены на саммите клубов УЕФА, который состоится 11 сентября.

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