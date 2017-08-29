Клубы РФПЛ узнали своих соперников по 1/16 финала кубка России
Сегодня клубы Премьер-Лиги узнали своих соперников по 1/16 финала кубка России. Вот как выглядят пары:
"Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва),
"Волгарь" (Астрахань) - "Ростов",
"Спартак-Нальчик" - "Динамо" (Москва),
"Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Москва),
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Анжи" (Махачкала),
"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Уфа",
"Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный),
"Оренбург" - "Рубин" (Казань),
"Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург),
"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва),
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург),
"Арарат" (Москва) - "СКА-Хабаровск",
"Тамбов" - "Арсенал" (Тула),
"Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь),
«Томь" (Томск) - "Краснодар",
"Тюмень" - "Тосно".
Ориентировочно матчи состоятся 20-21 сентября.
Напомним, Канчельскис высказался о перспективах "Локомотива" и "Зенита" в Лиге Европы. | soccernews.ru
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