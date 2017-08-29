Клубы РФПЛ узнали своих соперников по 1/16 финала кубка России

Сегодня клубы Премьер-Лиги узнали своих соперников по 1/16 финала кубка России. Вот как выглядят пары:

"Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва),

"Волгарь" (Астрахань) - "Ростов",

"Спартак-Нальчик" - "Динамо" (Москва),

"Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Москва),

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Анжи" (Махачкала),

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Уфа",

"Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный),

"Оренбург" - "Рубин" (Казань),

"Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург),

"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва),

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург),

"Арарат" (Москва) - "СКА-Хабаровск",

"Тамбов" - "Арсенал" (Тула),

"Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь),

«Томь" (Томск) - "Краснодар",

"Тюмень" - "Тосно".

Ориентировочно матчи состоятся 20-21 сентября.

Напомним, Канчельскис высказался о перспективах "Локомотива" и "Зенита" в Лиге Европы. | soccernews.ru