Клубы РПЛ 24 апреля проведут видеоконференцию

На этой неделе состоится общее собрание представителей клубов РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Совещание состоится 24 апреля в формате видеоконференции. В последний раз представители таким же образом общались 4 апреля.

Отметим, что 21 апреля УЕФА также проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций, 23-го состоится заседание исполкома организации.

"Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна. Думаю, будем обсуждать текущую ситуацию", - передает слова Медведева ТАСС.

Отметим, что розыгрыш РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.

По последним данным, в России количество зараженных коронавирусом - 47 121 человек. Скончалось - 405 человек.

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