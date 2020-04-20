Клубы РПЛ 24 апреля проведут видеоконференцию
На этой неделе состоится общее собрание представителей клубов РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Совещание состоится 24 апреля в формате видеоконференции. В последний раз представители таким же образом общались 4 апреля.
Отметим, что 21 апреля УЕФА также проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций, 23-го состоится заседание исполкома организации.
"Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна. Думаю, будем обсуждать текущую ситуацию", - передает слова Медведева ТАСС.
Отметим, что розыгрыш РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.
По последним данным, в России количество зараженных коронавирусом - 47 121 человек. Скончалось - 405 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20