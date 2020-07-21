Клубы РПЛ интересуются форвардом "Херенвена" Эджуке
Нападающий "Херенвена" Чидера Эджуке стал трансферной целью российских клубов, сообщает All Nigeria Soccer.
По информации источника, неназванные команды из РПЛ контактировали с "суперфризами" по поводу возможного трансфера 22-летнего футболиста.
Также на перспективного нигерийца претендуют клубы из Франции.
В досрочно завершённом сезоне Эджуке забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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|АЗ
|34
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|Витесс
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|34
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|Хераклес
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|Гронинген
|34
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|Виллем II
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