Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

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Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Российская Премьер-лига может пойти на радикальные меры, чтобы в клубах больше не случались вспышки коронавируса.

Напомним, что после возобновления сезона COVID-19 был обнаружен у футболистов "Ростова", "Динамо", "Уфы" и "Оренбурга".

По информации "СЭ", чтобы минимизировать риски, РПЛ может обязать все команды лиги закрыться на тренировочных базах до завершения текущего сезона.

Напомним, что в чемпионате России осталось провести 7 туров. Турнир планируется завершить во второй половине июля.

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