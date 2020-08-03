Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов

Клубы РПЛ не хотят видеть Сергея Прядкина на посту президента лиги.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, причиной этому является попытка внесения изменений в пункт о досрочной отставке президента лиги.

На замену Прядкину клубы РПЛ рассматривают кандидатуры Ильи Геркуса (экс-гендиректор "Локомотива"), Александра Алаева (генеральный секретарь РФС) и Дмитрия Иванова (бывший гендиректор "Динамо"). Однако сам Прядкин видит своим преемником директора по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгения Савина, но его кандидатуру не поддерживают клубы.

Стоит отметить, что устав РПЛ останется прежним и клубы смогут сменить главу лиги во время его выборного срока.

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