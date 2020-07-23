Клубы РПЛ не поддержали расширение лиги

Увеличение числа участников российской Премьер-лиги в ближайшее время не состоится.

Напомним, что президент РПЛ Сергей Прядкин инициировал голосование за расширение турнира до 18 команд.

Однако, как сообщает "РБ-Спорт", большинство клубов лиги выступили против предложенной реформы, некоторые - воздержались.

Проголосовали "за" только вылетевшие в ФНЛ по итогам сезона "Крылья Советов" и "Оренбург".

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