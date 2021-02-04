Клубы РПЛ отдадут "Тамбову" игроков в бесплатную аренду

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал, что будет с "Тамбовом" в чемпионате России.

"Мы надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб. Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором. Варианты есть.

Несколько клубов в ближайшее время предлагает провести общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации. Мы постараемся сделать, чтобы "Тамбов" не снялся.

По предварительным договоренностям клуб должен получить порядка 51 миллиона рублей от спонсоров РПЛ.

Президент РФС Александр Дюков также сделал заявление касательно ситуации с "Тамбовом".

"Коллеги продолжают совещаться и обсуждать вопрос о судьбе команды. Лига и клубы постараются сделать все, чтобы "Тамбов" сумел доиграть.

Другие клубы готовы помочь. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой игроков, но и других видах помощи", – сказал Дюков.