Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России

Кубок России по футболу будет реформирован. Соответствующее решение поддержало большинство клубов РПЛ.

Сообщается, что мнения касательно изменения формата турнира разошлись: "за" проголосовали 9 команд Премьер-лиги, "против" - 7.

"По реформе Кубка мнения разошлись. Есть концептуальные вещи, мы приняли за основу информацию РФС и внесли туда кое-какие дополнения. То есть эта версия ещё не окончательна, РФС открыт для диалога с нами", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее журналист Сергей Егоров опубликовал два проекта реформы Кубка страны. Можете ознакомиться по ссылке.

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