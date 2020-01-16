Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России

Теги кубок россиисергей прядкин

Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России

Кубок России по футболу будет реформирован. Соответствующее решение поддержало большинство клубов РПЛ.

Сообщается, что мнения касательно изменения формата турнира разошлись: "за" проголосовали 9 команд Премьер-лиги, "против" - 7.

"По реформе Кубка мнения разошлись. Есть концептуальные вещи, мы приняли за основу информацию РФС и внесли туда кое-какие дополнения. То есть эта версия ещё не окончательна, РФС открыт для диалога с нами", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее журналист Сергей Егоров опубликовал два проекта реформы Кубка страны. Можете ознакомиться по ссылке.

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