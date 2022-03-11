Клубы РПЛ попросили отменить вылет в ФНЛ и лимит на легионеров

В ближайшее время в РПЛ могут произойти революционные изменения, пишет "Матч ТВ".

Во-первых, клубы попросили отменить вылет в ФНЛ по итогам текущего сезона и расширить чемпионат до 18 команд со следующего розыгрыша.

Во-вторых, поступило предложение отказаться от лимита на легионеров в лиге.

Письмо с соответствующими инициативами подписали "Арсенал", "Химки", "Уфа", "Ростов" и "Урал". Рассмотрение указанных реформ запланировано на сегодня.

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