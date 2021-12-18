Клубы РПЛ поспорят за игрока сборной Армении Бичахчяна

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Клубы РПЛ поспорят за игрока сборной Армении Бичахчяна

Фото твиттер NEWS.am Sport

Полузащитник словацкой "Жилины" Ваган Бичахчян может продолжить карьеру в России.

"Мы ведём сейчас диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна. Это талантливый армянский игрок, который к тому же может не считаться у нас легионером", - сказал агент футболиста Юрий Горбенко.

Рыночная стоимость 22-летнего армянина оценивается в 600 тысяч евро.

В июне сообщалось об интересе к Бичахчяну со стороны ЦСКА и "Рубина".

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