Клубы РПЛ поспорят за игрока сборной Армении Бичахчяна

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Полузащитник словацкой "Жилины" Ваган Бичахчян может продолжить карьеру в России.

"Мы ведём сейчас диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна. Это талантливый армянский игрок, который к тому же может не считаться у нас легионером", - сказал агент футболиста Юрий Горбенко.

Рыночная стоимость 22-летнего армянина оценивается в 600 тысяч евро.

В июне сообщалось об интересе к Бичахчяну со стороны ЦСКА и "Рубина".

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