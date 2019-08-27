Клубы РПЛ пожелали удачи "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"

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Клубы РПЛ пожелали удачи "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"

"Рубин" и "Урал" в твиттере пожелали удачи "Краснодару" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Напомним, что первая встреча команд завершилась в пользу греческого клуба (0:4).

Казанцы написали "Удачи" приложив гифку "Ты можешь это сделать".

"Удачи сегодня! В воскресенье ждем вас в статусе участника группового этапа Лиги чемпионов", - написал "Урал".

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Олимпиакос". Начало встречи - в 22:00 (мск).

А еще: "Олимпиакос" показал, как готовится к матчу с "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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