Клубы РПЛ предложат РФС новый формат вылета из лиги
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Клубы РПЛ собираются предложить РФС новый формат вылета из лиги.
По сведениям "Р-Спорт", клубами рассматривается вариант, при котором напрямую из РПЛ будет вылетать клуб, занявший 16-е место, а команда, ставшая 15-й, проведет стыковые матчи со второй командой Олимп-ФНЛ.
Напомним, что по нынешнему формату в ФНЛ напрямую вылетают 15-е и 16-е места РПЛ, а клубы, занявшие 13-е и 14-е позиции, играют стыковые матчи с командами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ.
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