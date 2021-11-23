Клубы РПЛ приняли решение о переносе 22-го тура в интересах сборной России

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Клубы РПЛ приняли решение о переносе 22-го тура в интересах сборной России

На общем собрании РПЛ, которое состоялось в понедельник, клубы лиги рассмотрели возможность переноса 22-го тура.

В итоге инициатива была поддержана большинством. Тур, запланированный на 19-20 марта, пройдёт в другие даты.

Это сделано в интересах сборной России, чтобы команда смогла лучше подготовиться к стыковым матчам квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что стыки отборочного турнира состоятся 24-25 и 28-29 марта 2022 года.

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