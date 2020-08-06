Клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. Против было пять клубов

Клубы РПЛ приняли две поправки против появления фарм-клубов.

По сведениям "Рейтинг букмекеров", клубы утвердили положение, которое отменяет запрет на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду.

Также 11 клубов проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду: не более двух игроков из одного клуба в другой. Против этой поправки были - "Зенит", "Спартак", "Сочи", "Химки" и "Уфа".

Теперь внесением поправок в регламент должен заняться исполкомом РФС.

Читайте также: Президент РФС Дюков объяснил отказ от расширения РПЛ. | http://soccernews.ru