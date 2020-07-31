Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Теги рплкоронавирус

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Заболевание футболистов коронавирусом больше не будет причиной переноса матчей чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, клубы лиги поддержали внесение соответствующих изменений в регламент.

Теперь это решение должно быть поддержано на Бюро Исполкома РФС.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует уже 8 августа.

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