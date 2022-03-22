Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ. Ашот Хачатурянц дал комментарий

Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен

Клубы российской премьер-лиги договорились о расширении чемпионата с 16 до 18 команд. Президент лиги Ашот Хачатурянц дал комментарий по этому поводу.

"Это четвертое собрание клубов за последний месяц. Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов. Они не всегда выносятся на голосование, мы рассматриваем вопросы и снимаем с повестки дня.

Это вопросы потолка зарплат, дополнительного трансферного окна. Вопросы, которые противоречат законодательству, регламенту ФИФА, не могут быть приняты.

Расширение до 18 команд обсуждалось на прошлом собрании. Голоса разделились: 10-5. Передано в РФС, потому что там решают.

Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков – нарушение спортивного принципа. Это факт.

Но мы оказались в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали определенные составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали восемь, пять, два легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа.

Что больше нарушение – решать РФС. Думаю, сразу оно принято не будет. Вопросы из-за нарушения спортивного принципа, финансов, состояния стадионов. Предстоит многофакторный анализ.

Как президент лиги, я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, то не могу это не поддержать. Хотя мое мнение, что нарушение спортивного принципа происходит в обоих случаях. В любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо.

Но мы не знаем, как закончится чемпионат, сколько клубов закончит. Есть мнение клубов, которое мы передали в РФС.

Я получил 17-й голос. Сегодня было принято решение. Это приведет к изменению устава, клубы проголосовали единогласно. Как человек, который голосовал бы и знаю ситуацию, поддержал бы решение о расширении", – приводит слова Хачатурянца Sports.ru.

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