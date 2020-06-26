Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту
Бюро Исполкома РФС может в ближайшее время внести поправки в действующий регламент проведения чемпионата России.
Накануне клубы РПЛ заочным голосованием поддержали три изменения.
1) исключить из регламента пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;
2) изменить пункт регламента, согласно которому за повторную неявку на матч команду исключают из соревнований;
3) дополнить пункт регламента, чтобы внесение изменений в календарь согласовывалось всеми участниками матчей и утверждалось исполкомом РФС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22