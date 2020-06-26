Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту

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Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту

Бюро Исполкома РФС может в ближайшее время внести поправки в действующий регламент проведения чемпионата России.

Накануне клубы РПЛ заочным голосованием поддержали три изменения.

1) исключить из регламента пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;

2) изменить пункт регламента, согласно которому за повторную неявку на матч команду исключают из соревнований;

3) дополнить пункт регламента, чтобы внесение изменений в календарь согласовывалось всеми участниками матчей и утверждалось исполкомом РФС.

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