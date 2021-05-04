Клубы РПЛ против включения "Оренбурга" в лигу

Фото: твиттер "Оренбурга"/Автор неизвестен

На общем собрании РПЛ клубы высказались о возможном включении в состав членов лиги "Оренбурга", который занимает второе место в ФНЛ.

Только один "Урал" выступил за включение "Оренбурга" в состав РПЛ, "Сочи" и "Химки" воздержались. Остальные 13 клубов, включая "Зенит", отказались поддержать его.

Исходя из этого, "Оренбург" сможет получить лицензию только в том случае, если бюро исполкома РФС сначала вынесет этот вопрос на рассмотрение, а затем в большинстве проголосует за выдачу лицензии в рамках исключения.

Стадион "Газовик", на котором выступает "Оренбург", не соответствует требованиям арены для РПЛ из-за вместимости, для того, чтобы получить лицензию, клуб должен играть в регионе прописки.

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