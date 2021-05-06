Клубы Серии С больше не будут играть в Кубке Италии
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Как сообщает Corriere della Sera, в формат Кубка Италии будут внесены изменения.
Теперь в турнире будут принимать участие 40 команд из Серий А и B. Клубы из Серий C и D, которые ранее стартовали с первого раунда Кубка, больше не будут выступать в турнире.
Также отмечается, что новый формат призван сделать соревнование более интересным и привлекательным для зрителей и телевещателей.
Президент Серии C Франческо Гирелли осудил данную реформу, назвав ее нарушением прав и проявлением концепции элитаризма в футболе.
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