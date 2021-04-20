Клубы Суперлиги получат от 100 до 350 млн евро

Теги суперлига (европейская)

Клубы Суперлиги получат от 100 до 350 млн евроФото: Твиттер @TSLComms 
Издание El País поделилось информацией о том, как будут распределяться финансы между участниками Суперлиги.

Общий бюджет нового турнира – немногим более 3,5 млрд евро. В случае, если у Суперлиги будет 15 клубов-основателей, то деньги будут распределены следующим образом: по 350 млн евро получат 6 клубов, по 225 млн евро – 4 клуба, по 112,5 млн евро – 2 клуба и по 100 млн евро – три клуба.

Кроме того, сообщается, что Суперлигу планируют начать в 2022 году.

Напомним, что сейчас у скандального турнира пока 12 клубов-основателей: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Челси".

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