Клубы Суперлиги продолжают работу над проектом

Теги суперлига (европейская)реал мадридбарселонаювентус

Клубы Суперлиги продолжают работу над проектомКлубы Суперлиги все еще работают над улучшением проекта.

Как сообщает Voz Populi, клубы работают над созданием нового открытого формата для турнира, который начнется после победы над УЕФА в суде.

Отмечается, что в стане клубов ожидают, что это произойдет летом 2022 года. 

По информации источника, новый проект уже получил широкую поддержку в Европе.

Напомним, что официально в Суперлиге остались мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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