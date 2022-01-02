Клубы Суперлиги верят в перезапуск проекта уже в 2022 году

Мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и "Барселона" намерены совершить перезапуск проекта европейской Суперлиги, сообщает Financial Times.

По информации источника, все три клуба до сих пор полностью привержены проекту. Несколько дней назад все три стороны провели встречи, на которой они обсуждали возможный перезапуск Суперлиги уже в 2022 году.

Отмечается, что даже если европейские суды встанут на сторону клубом Суперлиги, неясно, присоединится ли к ним еще какая-нибудь команда.

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