Клубы топ-5 лиг Европы обновили рекорд по тратам на летние трансферы

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Клубы топ-5 лиг Европы обновили рекорд по тратам на летние трансферы

Клубы топ-5 европейских чемпионатов обновили рекорд по затраченным средствам на летние трансферы.

По сведениям ВВС, на трансферы было потрачено 5,5 миллиардов евро. Прошлым летом сумма составляла 4,6 миллиарда.

Лидерами этого рейтинга стали клубы АПЛ (1,5 млрд). Затем расположилась испанская Примера (1,3 млрд), итальянская Серия А (1,2 млрд), немецкая Бундеслига (738 млн) и французская Лига 1 (666 млн).

Читайте также: СМИ подсчитали, сколько клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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