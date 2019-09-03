Клубы топ-5 лиг Европы обновили рекорд по тратам на летние трансферы
Клубы топ-5 европейских чемпионатов обновили рекорд по затраченным средствам на летние трансферы.
По сведениям ВВС, на трансферы было потрачено 5,5 миллиардов евро. Прошлым летом сумма составляла 4,6 миллиарда.
Лидерами этого рейтинга стали клубы АПЛ (1,5 млрд). Затем расположилась испанская Примера (1,3 млрд), итальянская Серия А (1,2 млрд), немецкая Бундеслига (738 млн) и французская Лига 1 (666 млн).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1