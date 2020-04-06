Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов

Теги серия аювентус

Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов

Клубы высшего дивизиона Серии А готовы пойти на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.

Решение было принято единогласно на конференции.

Зарплаты будут снижены на треть, если игроки останутся без работы при досрочном завершении сезона, или на 1/6, если оставшиеся матчи чемпионата удастся доиграть.

Напомним, "Ювентус" первым сообщил о том, что оклад игроков будет сокращен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Таким образом, в обсуждении участвовали 19 клубов чемпионата Италии.

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