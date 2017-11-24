Ключевая победа "Локо" и легкая прогулка "Зенита": итоги и символическая сборная 5-го тура Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018.

Ключевая победа "Локо"

После выездной победы "Локомотива" над "Анжи" в чемпионате России президент клуба Илья Геркус заявил, что москвичи, несмотря на приоритетную цель во внутреннем первенстве все же не намерены отпускать от себя Лигу Европы, поэтому команда сделает все, чтобы победит "Копенгаген" в предпоследнем туре. Ведь в прошлом туре "железнодорожники" сенсационно уступили "Шерифу", поставив под сомнение свою участие в еврокубковой весне. Ситуацию необходимо было срочно исправлять уже в матче с крепкими датчанами, которые еще в прошлом сезоне наводили шороху в Лиге чемпионов.

Юрий Семин решил сыграть практически основным составом, который в итоге успешно справился со своей задачей. "Локомотив" сделал ставку на резвое начало в каждом из таймов, забив два голами, автором которых стал лидер атак "красно-зеленых" Джефферсон Фарфан. "Копенгагену" удалось поразить ворота хозяев лишь однажды – постарался Вербич. Концовку поединка московский клуб провел очень грамотно и удержал такую важную для себя победу.

Тем не менее, "Локо" еще не забронировал себе путевку в плей-офф. Для этого "железнодорожникам" в заключительном туре необходимо обыгрывать аутсайдера квартета "Злин".

Победа "Зенита" малой кровью

"Зенит" одним из первых оформил себе досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы, поэтому тренерский штаб питерцев мог позволить себе в домашнем матче против македонского "Вардара" сыграть резервным составом. "Сине-бело-голубые" в отличие от поединка в первом круге ограничились всего двумя голами, забитыми еще в первом тайме усилиями Полоза и героя прошлого тура Ригони. Небольшой осадок остался лишь от второй половины встречи, когда "Зенит" уже ни к чему не стремился. Более того, Артем Дзюба не реализовал пенальти, а уже в компенсированное время хозяева подпортили "сухую" статистику домашних матчей, пропустив гол от Блажевски.

В параллельном матче квартета "I" "Реал Сосьедад" обыграл "Русенборг" и присоединился к "Зениту" в 1/16 финала Лиги Европы, но вот судьба победителя группы будет решена в их очном противостоянии в Сан-Себастьяне.

"Динамо" проигрывает, "Партизан" выходит в плей-офф

Киевское "Динамо" решило все вопросы с еврокубковой весной еще в четвертом туре, обыграв на выезде "Янг Бойз", поэтому два оставшихся поединка рассматриваются исключительно, как шанс проявить себя молодым воспитанникам и футболистам ближнего резерва. В рамках пятого тура "бело-синие" отправились в гости к "Шкендербеу", где уступили. А начиналось для украинского клуба все весьма неплохо, ведь счет в матче открыл Виктор Цыганков. Но подопечные Илира Дайя быстро пришли в себя и тут же отыгрались, а в дебюте второго тайма пришпорили "динамовцев", как это сделали сами киевляне в первом круге. Первый гол в бело-синей футболке юного Назария Русина в концовке встречи на исход никак не повлиял.

В параллельном матче квартета "В" сербский "Партизан" взял верх над "Янг Бойз" и вышел в плей-офф. Более того, белградцы еще могут занять итоговое первое место в группе, но для этого им нужно побеждать "Динамо" в Киеве.

"Эстерсунд" – главная сенсация группового раунда

Безусловно, главной сенсацией текущего группового раунда Лиги Европы стал шведский "Эстерсунд". Попав в один квартет с такими именитыми командами, как "Атлетик" и "Герта" подопечные Грэма Поттера на ряду с луганской "Зарей" были явными аутсайдерами. Но лихо начав с победы во Львове, шведский клуб за тур до конца в матче с теми же украинцами оформил себе досрочную путевку в плей-офф. "Эстерсунд", забив по одному голу в каждом из таймов, в общем-то, не дал ни единого шанса "Заре" увезти из Скандинавии хотя бы одно очко.

В заключительном туре шведы попробуют закрепиться на первой строчке в матче с "Гертой", которой уже ничего не светит, в то время, как "Заря" дома сойдется с "Атлетиком" в борьбе за вторую путевку.

“Милан” в еврокубковой весне

После двух подряд ничьих с греческим АЕК на "Милан" и в частности на главного тренера Винченцо Монтеллу обрушилась очередная порция справедливой критики. Тем не менее, выход из группы "россонери" под сомнение ставить не приходилось, ибо для этого миланцам нужна была хотя бы одна победа в двух оставшихся играх. Как выяснилось, под раздачу попала венская "Аустрия", схлопотавшая пять мячей на "Сан-Сиро": по дублю на свой счет записали нападающие Патрик Кутроне и Андре Силва.

Теперь "Милан" уже никто не сдвинет с первого места группы "D", а в заключительном туре итальянцы слетают в гости к хорватской "Риеке", которая свой шанс на еврокубковую весну уже упустила.

"Кельн" побеждает "Арсенал" и цепляется за плей-офф

Удивительная история происходит в квартете "Н", где, казалось бы, безнадежный аутсайдер по итогам первого круга "Кельн" имеет шанс продолжить выступление в Лиге Европы. В четвертом туре "козлы" взяли верх над БАТЭ, а теперь вырвали победу в уже выигравших группу "канониров". Теперь, имея одинаковое количество очков с "Црвеной Звездой" немецкий клуб в заключительном туре отправится в Сербию, чтобы побороться за вторую путевку. Правда, для этого представителю Бундеслиги необходима только победа.

"Аталанта" снова унизила "Эвертон"

Об "Эвертоне" приходится очень часто писать в итогах, потому как команда, которая еще перед началом сезона претендовала едва ли не на борьбу за место в Лиге чемпионов и победу в Лиге Европы, сейчас от матча к матчу позорится и там, и там. Палачом мерсисайдцев снова выступила "Аталанта", только на этот раз в ворота английского клуба было забито целых пять мячей, причем последние три гола "ириски" схлопотали в последние семь минут встречи, что означает только одно – команда просто бросила играть.

Одно набранное очко за пять туров и 15 пропущенных голов – такой позор "Эвертону" еще не скоро простят его многочисленные болельщики. Ну а "Аталанта" наравне с "Лионом" имеет по 11 пунктов, поэтому судьба первого места в группе "Е" будет решена в их оставшемся очном противостоянии.

Символическая сборная

Вратарь: Тимо Хорн ("Кельн")

Защита: Штефан Лайнер ("Зальцбург"), Богдан Планич ("Стяуа"), Рикардо Родригес ("Милан")

Полузащита: Франсержио ("Брага"), Раба ("Вильярреал"), Бриан Кристанте ("Аталанта"), Саман Годдос ("Эстерсунд")

Нападение: Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Марио Балотелли ("Ницца"), Патрик Крутоне ("Милан")

Богдан Архипенко

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