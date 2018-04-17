Ключевому игроку "Челси" грозит трехматчевая дисквалификация

Испанский защитник "Челси" Маркос Алонсо может быть дисквалифицирован, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.

Футболист обвиняется в грубой игре на форварде "Саутгемптона" Шейне Лонге в матче 34-го тура Премьер-лиге (3:2).

Испанцу грозит трехматчевая дисквалификация. До вечера среды он должен ответить на обвинения.

В случае наказания он пропустит матчи чемпионата Англии с "Бернли" и "Суонси", а также поединок Кубка Англии с "Саутгемптоном".

В этом сезоне 27-летний Алонсо провел за "Челси" 43 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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