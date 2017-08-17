Ключевой форвард "Халла" может пропустить остаток сезона
Нападающий "Халла" Абель Эрнандес получил серьёзную травму во время матча третьего тура Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".
Как сообщил в инстаграме сам футболист, ему пришлось перенести операцию на ахилле.
Есть вероятность, что уругваец, который в трёх матчах на старте сезона забил три гола, пропустит остаток первенства. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
ФИФА объявила список претендентов на звание игрока года
-
Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет
Лента новостей
-
Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"
-
Давинсон Санчес близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
"Маритиму" - "Динамо Киев" - 0:0 (обзор)
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3, "Домжале" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Милан" - "Шкендия" - 6:0 (обзор)
-
"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"
-
"Милан" разгромил "Шкендию", "Аякс" уступил "Русенборгу" и другие результаты
-
"Виктория Плзень" обыграла АЕК, "Атлетик" перестрелял "Панатинаикос"
-
"Монако" нацелился на Муссу Дембеле
-
"Брага" и ПАОК побеждают в своих матчах, "Фенербахче" уступает "Вардару"
-
Агент Асенсио: "Кумиром Марко в детстве всегда был Зинедин Зидан"
-
БАТЭ - "Александрия" - 1:1 (обзор)
-
"Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор)
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
"Аполлон" переиграл "Мидтъюлланд", загребское "Динамо" сыграло вничью со "Скендербеу"
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"
-
"Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича
-
Жардим прокомментировал отсутствие Мбаппе в заявке на матч против "Метца"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|3
|9
|2
|Вулверхэмптон
|3
|9
|3
|Ипсвич Таун
|3
|9
|4
|Мидлсбро
|3
|6
|5
|Ноттингем Форест
|3
|6
|6
|Сандерленд
|3
|5
|7
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|8
|Халл Сити
|3
|4
|9
|Бристол Сити
|3
|4
|10
|Норвич Сити
|3
|4
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|4
|12
|Бирмингем Сити
|3
|4
|13
|Престон Норт Энд
|3
|4
|14
|Рединг
|3
|4
|15
|Дерби Каунти
|3
|4
|16
|Фулхэм
|3
|3
|17
|Барнсли
|3
|3
|18
|Шеффилд Юнайтед
|3
|3
|19
|Болтон Уондерерс
|3
|2
|20
|Шеффилд Уэнсдэй
|3
|2
|21
|Брентфорд
|3
|1
|22
|Миллуол
|3
|1
|23
|Астон Вилла
|3
|1
|24
|Бертон Альбион
|3
|0