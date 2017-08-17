Ключевой форвард "Халла" может пропустить остаток сезона

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Ключевой форвард "Халла" может пропустить остаток сезона

Нападающий "Халла" Абель Эрнандес получил серьёзную травму во время матча третьего тура Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".

Как сообщил в инстаграме сам футболист, ему пришлось перенести операцию на ахилле.

Есть вероятность, что уругваец, который в трёх матчах на старте сезона забил три гола, пропустит остаток первенства. | http://soccernews.ru

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