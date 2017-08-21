Ключевой форвард "Янг Бойз" пропустит матч с ЦСКА

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Ключевой форвард "Янг Бойз" пропустит матч с ЦСКА

Нападающий "Янг Бойз" Гийом Оаро выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, 33-летний француз не поможет своей команде в ответном матче четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА - "Янг Бойз" состоится в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. В первой встрече армейцы победили со счётом 1:0.

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