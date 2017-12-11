Ключевой хавбек "Барселоны" рискует пропустить Эль Класико

Ключевой полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс рискует пропустить игру Ла Лиги против мадридского "Реала", которая должна состояться 23-го декабря.

Так, предупреждение, полученное 29-летним хавбеком "сине-гранатовых" во вчерашнем матче против "Вильярреала", оказалось для него уже четвертым в текущем чемпионате страны. В случае, если Бускетс будет "награжден" желтой карточкой и в ближайшем поединке первенства против "Депортиво" из Ла-Коруньи, он пропустит Эль Класико.

Напомним, "Барселона" определилась с ценой на Маскерано. | soccernews.ru