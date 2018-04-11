Ключевой хавбек "Барселоны" рискует пропустить финал кубка Испании против "Севильи"

Ключевой полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рискует пропустить финал кубка Испании против "Севильи".

Как информирует Marca, во вчерашнем ответном матче 1/4 финала против "Ромы" 30-летний хавбек "сине-гранатовых" сломал палец на левой руке. В ближайшее время хорвату будет сделана операция. Из-за травмы футболист может не успеть восстановиться к 21-му апреля, когда состоится главная игра за второй по значимости национальный трофей.

Напомним, аргентинские СМИ обрадовались вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru