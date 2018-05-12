Ключевой хавбек "Марселя" может не сыграть в финале Лиги Европы

Ключевой полузащитник "Марселя" Буна Сарр рискует пропустить финальный матч Лиги Европы против "Атлетико", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 26-летний гвинеец травмировал плечо во вчерашнем поединке с "Генгамом". Сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

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