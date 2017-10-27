Ключевой хавбек "Ниццы" не сыграет с ПСЖ

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери не поможет своей команде в матче 11-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ.

26-летний ивуариец не успел восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

Зато успел вернуться в строй форвард Марио Балотелли, который готов сыграть с парижанами.

Напомним, что матч ПСЖ – "Ницца" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru